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Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан

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Общая информация

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ - орган государственной власти, находящимся в подчинении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Управление создано в целях исполнения государственных полномочий но контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции но контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных на подведомственной территории.

Руководитель - Разинов Борис Николаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420138, г. Казань, ул. Гарифьянова, 28а420138, г. Казань, а/я 25
  • Телефон: (843) 528-04-11
  • Email: rsockanc16@rkn.gov.ru
  • Сайт: www.16.rkn.gov.ru

Дата последнего обновления: 16.09.2017

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