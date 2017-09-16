ФГУП «Главный радиочастотный центр», Управление по РТ
Общая информация
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» было создано в 2000 году. В настоящее время данный отраслевой экспертный центр, обеспечивающий выполнение задач и функций, возложенных на радиочастотную службу Федеральным законом «О связи» и постановлением Правительства РФ «О радиочастотной службе», а также сопровождение контрольно-надзорных и регуляторных функций Роскомнадзора по основным направлениям его деятельности в области связи и в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций.
ФГУП «ГРЧЦ» входит в состав радиочастотной службы, находящейся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Руководитель в РТ - Царев Леонид Сергеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Достоевского, 18/75
- Телефон: (843) 524-71-07
- Email: 16@rfc.nnov.ru
- Сайт: www.grfc.ru
Дата последнего обновления: 16.09.2017