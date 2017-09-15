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Отдел государственной фельдъегерской службы РФ в г. Казани

Органы федеральной власти

Общая информация

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации – это специальный орган исполнительной власти, основной функцией которого является обеспечение фельдъегерской связи.Государственная фельдъегерская служба - профессиональная структура, на которую возложено выполнение серьёзных функций, имеющих государственную важность. Фельдъегерская служба относится к тем немногим ведомствам, деятельность которых регулируется непосредственно Президентом РФ напрямую.

К числу органов (служб), секретная корреспонденция которых всегда доставляется фельдъегерями, относятся:

Президент Российской Федерации;

прокуратура РФ;

органы государственной власти, федеральные органы государственной власти;

администрации военных и секретных промышленных объектов;

Министерство внутренних дел Российской Федерации;

Министерство обороны Российской Федерации;

Федеральная служба охраны;

Федеральная служба безопасности.

В систему ГФС России входят:

  • центральный аппарат;
  • территориальные органы;
  • подведомственные организации.
Руководитель в РТ - Вальшеков Айрат Альвертович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, г. Казань, ул. Макаренко, 6
  • Телефон: (843) 272-33-22
  • Email: kazan@gfs.ru

Дата последнего обновления: 15.09.2017

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