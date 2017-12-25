АО Банк Союз
Общая информация
Банк был создан в 1993 году. В 1999 году после приобретения ОСАО «Ингосстрах» был переименован в «Ингосстрах-Союз». В 2003 году к АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ» были присоединены три банка: Автогазбанк, Сибрегионбанк и Народный банк сбережений.
Акционеры: итальянская страховая и финансовая группа General* (36,87%), Евгений Агарков (15,62%), Павел Езубов (15,34%), Виктория Бражник (15,02%), известный российский бизнесмен Олег Дерипаска (9,59%), Аркадий Саркисян (2,93%). На миноритариев приходится 3,40% акций общества. Акционерам, владеющим долями менее 1% акций, в совокупности принадлежит 1,19%.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Ямашева,54
- Телефон: (843) 233-01-72
- Email: info@banksoyuz.ru
- Сайт: www.banksoyuz.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017