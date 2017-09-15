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Фонд социального страхования по Республике Татарстан

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Общая информация

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан как самостоятельное учреждение в РТ существует с 1994 года. В республике представлено 15 филиалов Фонда. Основной деятельностью Фонда считается предоставление обязательного социального страхования населению.

Руководитель в РТ - Гайзатуллин Рамиль Ринатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кави Наджми, 2/39
  • Телефон: (843) 292-00-95
  • Email: Info@ro16.fss.ru
  • Сайт: www.fss16.ru

Дата последнего обновления: 15.09.2017

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