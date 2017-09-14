Аппарат главного федерального инспектора по РТ

Общая информация

Главный федеральный инспектор в субъекте Российской Федерации является федеральным государственным служащим аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации.

Основными задачами главного федерального инспектора являются:

- организация контроля за исполнением в субъекте Российской Федерации указов, распоряжений и иных решений Президента Российской Федерации;

- участие в организации контроля за реализацией в субъекте Российской Федерации ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и иных программных документов Президента Российской Федерации;

- участие совместно с контрольным департаментом аппарата полномочного представителя (далее - контрольный департамент) в соответствии со сводным планом контрольных мероприятий, в организации контроля и проверки исполнения органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также организациями, находящимися на территории субъекта Российской Федерации, федеральных законов (в части, касающейся полномочий Президента Российской Федерации, в том числе по обеспечению прав и свобод человека и гражданина).

Главный федеральный инспектор в РТ - Тимерзянов Ренат Закиевич

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