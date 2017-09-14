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Общая информация

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов -Российская автономная некоммерческая организация, созданная Правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров и т. п.. Действует с 11 августа 2011 года. В состав АСИ входит 10 регионов и 86 общественных представителей.

Руководитель в Татарстане - Зайнутдинов Рафаэль Агзамутдинович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 52
  • Телефон: (843) 524-73-83
  • Email: tatarstan@asi.ru
  • Сайт: www.asi.ru

Дата последнего обновления: 14.09.2017

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