Центральная избирательная комиссия РТ
Общая информация
Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан и территориальные избирательные комиссии республики формируются для обеспечения реализации и защиты избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, осуществления подготовки и проведения выборов Президента Республики Татарстан, депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, референдума Республики Татарстан, подготовки и проведения на территории Республики Татарстан выборов Президента Российской Федерации и в федеральные органы государственной власти, референдума Российской Федерации.
Руководитель - Губайдуллин Экзам Саматович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, Казань, Кремль, 3 подъезд
- Телефон: (843) 292-84-33
- Email: cik_rt@mail.ru
- Сайт: http://www.tatarstan.izbirkom.ru
Дата последнего обновления: 12.09.2017