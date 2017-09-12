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Центральная избирательная комиссия РТ

Общая информация

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан и территориальные избирательные комиссии республики формируются для обеспечения реализации и защиты избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, осуществления подготовки и проведения выборов Президента Республики Татарстан, депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, референдума Республики Татарстан, подготовки и проведения на территории Республики Татарстан выборов Президента Российской Федерации и в федеральные органы государственной власти, референдума Российской Федерации.

Руководитель - Губайдуллин Экзам Саматович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, Казань, Кремль, 3 подъезд
  • Телефон: (843) 292-84-33
  • Email: cik_rt@mail.ru
  • Сайт: http://www.tatarstan.izbirkom.ru

Дата последнего обновления: 12.09.2017

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