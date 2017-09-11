Управление Росздравнадзора по РТ
Общая информация
Управление федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по РТ образовано в 2006 году. Осуществляет функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
Руководитель - Сафиуллин Рустэм Сафиуллович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Нариманова, 63
- Телефон: (843) 292-54-37
- Email: info@reg16.roszdravnadzor.ru
- Сайт: http://16reg.roszdravnadzor.ru/
Дата последнего обновления: 11.09.2017