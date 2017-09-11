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Управление Росздравнадзора по РТ

Общая информация

Управление федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по РТ образовано в 2006 году. Осуществляет функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Руководитель - Сафиуллин Рустэм Сафиуллович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Нариманова, 63
  • Телефон: (843) 292-54-37
  • Email: info@reg16.roszdravnadzor.ru
  • Сайт: http://16reg.roszdravnadzor.ru/

Дата последнего обновления: 11.09.2017

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