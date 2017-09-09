Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений
Общая информация
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений) создано в 1993 году. МУП «Водоканал» обеспечивает население и предприятия услугами водоотведения. В Казани работают 99 водопроводных насосных станций (крупнейшими являются ВНС «Южная», Восточный водопроводный узел, ВНС «Северная», Северо-Восточный водопроводный узел, ВНС «60 квартал», Арский водопроводный узел) и 53 канализационных сооружений (крупнейшие из них: КНС «Верхняя», КНС «Искож», Главная насосная станция, КНС «Ново-Азинская»).
Руководитель - Егоров Андрей Юрьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, г. Казань, ул. Односторонняя Гривка, 48
- Телефон: (843) 555-44-38
- Email: cik.rt@tatar.ru
- Сайт: www.kznvodokanal.ru
Дата последнего обновления: 09.09.2017