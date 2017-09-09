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Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений

Общая информация

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений) создано в 1993 году. МУП «Водоканал» обеспечивает население и предприятия услугами водоотведения. В Казани работают 99 водопроводных насосных станций (крупнейшими являются ВНС «Южная», Восточный водопроводный узел, ВНС «Северная», Северо-Восточный водопроводный узел, ВНС «60 квартал», Арский водопроводный узел) и 53 канализационных сооружений (крупнейшие из них: КНС «Верхняя», КНС «Искож», Главная насосная станция, КНС «Ново-Азинская»).

Руководитель - Егоров Андрей Юрьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, г. Казань, ул. Односторонняя Гривка, 48
  • Телефон: (843) 555-44-38
  • Email: cik.rt@tatar.ru
  • Сайт: www.kznvodokanal.ru

Дата последнего обновления: 09.09.2017

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