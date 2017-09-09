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Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ

Общая информация

Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ - орган исоплнительной власти РТ, осуществляющий полномочия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов.

Основные задачи:

- осуществление полномочий органов государственной власти Республики Татарстан в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах;
- обеспечение контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами и гражданами требований законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Татарстан об охране и использовании объектов животного мира и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов;
- организация и ведение государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира на территории Республики Татарстан, за исключением особо охраняемых территорий федерального значения.

Руководитель - Батков Федор Сергеевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. К.Тинчурина, 29
  • Телефон: (843) 211-66-94
  • Email: ojm@tatar.ru
  • Сайт: http://ojm.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 09.09.2017

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