Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ

Общая информация

Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ - орган исоплнительной власти РТ, осуществляющий полномочия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов.

Основные задачи:

- осуществление полномочий органов государственной власти Республики Татарстан в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах;

- обеспечение контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами и гражданами требований законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Татарстан об охране и использовании объектов животного мира и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов;

- организация и ведение государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира на территории Республики Татарстан, за исключением особо охраняемых территорий федерального значения.

Руководитель - Батков Федор Сергеевич



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