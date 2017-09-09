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Управление по организации админ. комиссий аппарата Исполкома Казани

Общая информация

Управление исполнеяет функции по организации и проведению проверок и иных контрольных мероприятий в сфере благоустройства, определяет сроки и последовательность действий Управления по организации работы административной комиссии и координации административного контроля аппарата Исполнительного комитета г. Казани. Кроме этого, осуществляет порядок взаимодействия между структурными подразделениями Исполнительного комитета г. Казани, должностными лицами, а также взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при исполнении функции по контролю за исполнением требований, установленных нормативными правовыми актами муниципального образования г. Казани в сфере благоустройства.

Руководитель - Гисматуллина Гульшат Хатиповна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420127, г.Казань, ул.Дементьева, 2Б
  • Телефон: (843) 237-63-70
  • Email: Gulshat.Gismatullina@tatar.ru
  • Сайт: http://www.kzn.ru/old/page205.htm

Дата последнего обновления: 09.09.2017

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