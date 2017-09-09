Управление по организации админ. комиссий аппарата Исполкома Казани

Общая информация

Управление исполнеяет функции по организации и проведению проверок и иных контрольных мероприятий в сфере благоустройства, определяет сроки и последовательность действий Управления по организации работы административной комиссии и координации административного контроля аппарата Исполнительного комитета г. Казани. Кроме этого, осуществляет порядок взаимодействия между структурными подразделениями Исполнительного комитета г. Казани, должностными лицами, а также взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при исполнении функции по контролю за исполнением требований, установленных нормативными правовыми актами муниципального образования г. Казани в сфере благоустройства.

Руководитель - Гисматуллина Гульшат Хатиповна

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