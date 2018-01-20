ООО КБЭР Банк Казани
Финансы, Банки
Общая информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» зарегистрирован в 1990 году. С 2002 года его основным участником является мэрия Казани. Банк работает в интересах развития столицы Республики Татарстан, участвует в программе поддержки малого предпринимательства, кредитует муниципальные и инфраструктурные организации.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
- Телефон: (843) 518-98-98
- Email: info@bankofkazan.ru
- Сайт: www.bankofkazan.ru
Дата последнего обновления: 20.01.2018