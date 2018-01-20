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ООО КБЭР Банк Казани

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ООО КБЭР Банк Казани

Общая информация

ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» зарегистрирован в 1990 году. С 2002 года его основным участником является мэрия Казани. Банк работает в интересах развития столицы Республики Татарстан, участвует в программе поддержки малого предпринимательства, кредитует муниципальные и инфраструктурные организации.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
  • Телефон: (843) 518-98-98
  • Email: info@bankofkazan.ru
  • Сайт: www.bankofkazan.ru

Дата последнего обновления: 20.01.2018

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