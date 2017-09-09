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Управление по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ

Общая информация

Государственное бюджетное учреждение «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан» действует с 2005 года. Учреждение выполняет организационно-технические мероприятия в сфере рационального использования, повышения энергетической эффективности и обеспечения надлежащего качества ТЭР с учетом экономических, экологических и социальных последствий.

Руководитель - Гилязиев Роберт Файзиевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, г. Казань, ул. 8 Марта, 18
  • Телефон: (843) 295-26-67
  • Email: tru@mi.ru
  • Сайт: http://ter.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 09.09.2017

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