ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»

Общая информация

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» создано в 1999 году, находится в введении Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Оказывает услуги в сфере гидрометеорологии и смежных с ней областях в целях обеспечения потребностей государства, населения в гидрометеорологической информации, а также в информации о состоянии окружающей среды,ее загрязнении.

Руководитель - Захаров Сергей Дмитриевич

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