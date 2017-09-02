Управление образования Исполкома Казани
Общая информация
Управление выполняет управленческие функций в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, а именно:
1. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
2. реализация переданных государственных полномочий по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
3. организация информационного обеспечения образовательных учреждений, предоставления средств общеобразовательным учреждениям, внедряющим инновационные образовательные программы;
4. организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организации отдыха детей в каникулярное время.
Руководитель - Хадиулин Ильсур Гараевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б.Красная, 1
- Телефон: (843) 292-70-50
- Email: guo-kzn@ya.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page156.htm
Дата последнего обновления: 02.09.2017