Управление муниципального заказа Исполкома Казани
Общая информация
Управление реализует полномочия Исполнительного комитета в области управления архивным делом и обеспечения единых принципов организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов на территории г.Казани
Руководитель - Нурмухаметова Эльвира Альбертовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул.Баумана, 38/17
- Телефон: (843) 292-61-21
- Email: arhiv.kazan@tatar.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page81.htm
Дата последнего обновления: 02.09.2017