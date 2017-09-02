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Управление муниципального заказа Исполкома Казани

Общая информация

Управление реализует полномочия Исполнительного комитета в области управления архивным делом и обеспечения единых принципов организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов на территории г.Казани

Руководитель - Нурмухаметова Эльвира Альбертовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул.Баумана, 38/17
  • Телефон: (843) 292-61-21
  • Email: arhiv.kazan@tatar.ru
  • Сайт: http://www.kzn.ru/old/page81.htm

Дата последнего обновления: 02.09.2017

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