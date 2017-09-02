Управление контроля и антикоррупционной работы г.Казани

Общая информация

Управление осуществляет контроль за своевременным и полным исполнением поручений Мэра г.Казани, Руководителя Исполнительного комитета г.Казани, вышестоящих органов и должностных лиц, а также рассмотрением письменных и устных обращений граждан и юридических лиц. Кроме того, занимается реализацией антикоррупционной политики в г.Казани, организацией работы по профилактике террористической деятельности и правонарушений.

Руководитель - Тощева Елена Анатольевна

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