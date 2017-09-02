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Управление контроля и антикоррупционной работы г.Казани

Общая информация

Управление осуществляет контроль за своевременным и полным исполнением поручений Мэра г.Казани, Руководителя Исполнительного комитета г.Казани, вышестоящих органов и должностных лиц, а также рассмотрением письменных и устных обращений граждан и юридических лиц. Кроме того, занимается реализацией антикоррупционной политики в г.Казани, организацией работы по профилактике террористической деятельности и правонарушений.

Руководитель - Тощева Елена Анатольевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул.Кремлевская, 1
  • Телефон: (843) 299-17-17
  • Email: Elena.Toshheva@tatar.ru
  • Сайт: http://www.kzn.ru/old/page207.htm

Дата последнего обновления: 02.09.2017

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