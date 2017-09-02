Управление жилищной политики Исполкома МО Казани
Общая информация
Управление жилищной политики Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани образовано в июле 2001 г.
Основано управление в целях координации работ по формированию ежегодных планов строительства жилья, решения вопросов финансирования жилищного строительства, разработки и проведения в городе единой жилищной политики, направленной на удовлетворение потребностей жителей города в благоустроенном жилье, осуществления единой политики в вопросах учёта, контроля, распределения жилищного фонда города.
Руководитель - Абдулхаков Марсель Мансурович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Миславского, 4
- Телефон: (843) 292-31-45
- Email: ugp.kazan@tatar.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page201.htm
Дата последнего обновления: 02.09.2017