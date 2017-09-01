Управление информационных технологий и связи
Общая информация
Управление информационных технологий и связи выполняет управленческие функции от имени исполнительно-распорядительного органа муниципального образования г.Казани – Исполнительного комитета г.Казани в сфере проведения единой политики информатизации Исполнительного комитета г.Казани, осуществление управления деятельностью по внедрению информационных технологий в подразделениях и службах Исполнительного комитета г.Казани.
Управление координирует работу всех подразделений Исполнительного комитета г.Казани в части их деятельности по информатизации административного управления.
Руководитель - Ханнанов Рифат Асфанович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014 г. Казань, ул. Кремлевская, 1 (юр.адрес)г.Казань, ул.Груздева, 5 (факт.адрес)
- Телефон: (843) 222-05-00
- Email: it.kazan@tatar.ru
Дата последнего обновления: 01.09.2017