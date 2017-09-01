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Управление гражданской защиты Исполкома Казани

Общая информация

Управление гражданской защиты Испольнительного комитета г. Казани координирует деятельность структуры исполнительного комитета муниципального образования г. Казани в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Руководитель - Тимурханов Фердинанд Мазитович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г. Казань, ул. К.Маркса, 71а
  • Телефон: (843) 264-28-20
  • Email: ferdinand.timurhanov@tatar.ru
  • Сайт: http://www.kzn.ru/old/page133.htm

Дата последнего обновления: 01.09.2017

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