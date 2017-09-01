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ГАУ УГЭЦ РТ

Общая информация

ГАУ « Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» было создано в 2015 году путем изменения типа существующего государственного учреждения «Управление Государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан по строительству и архитектуре» и основано на базе объединения данной организации с ООО «РИТЦ».


Новый статус учреждения обеспечивает заказчикам доступ к базе нормативно-технических, интеллектуальных, методических ресурсов, современным данным в области строительства и ЖКХ, передовому опыту в сфере государственной экспертизы, ценообразования и сметного нормирования.

Руководитель - Салихов Мазит Хазипович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 125
  • Телефон: (843) 272-04-94
  • Email: expertiza-rt@tatar.ru
  • Сайт: http://gosekspertiza-rt.ru/

Дата последнего обновления: 01.09.2017

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