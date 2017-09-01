ГАУ УГЭЦ РТ

Общая информация

ГАУ « Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» было создано в 2015 году путем изменения типа существующего государственного учреждения «Управление Государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан по строительству и архитектуре» и основано на базе объединения данной организации с ООО «РИТЦ».



Новый статус учреждения обеспечивает заказчикам доступ к базе нормативно-технических, интеллектуальных, методических ресурсов, современным данным в области строительства и ЖКХ, передовому опыту в сфере государственной экспертизы, ценообразования и сметного нормирования.

Руководитель - Салихов Мазит Хазипович

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