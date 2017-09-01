Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани
Общая информация
Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани занимается разработкой и проведением на территории города единой градостроительной политики и осуществление градостроительных мероприятий.
Руководитель - Дябилкина Ирина Витальевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Груздева, 5, а/я 17
- Телефон: (843) 221-29-01
- Email: uag.kazan@tatar.ru
- Сайт: http://www.uag.kzn.ru
Дата последнего обновления: 01.09.2017