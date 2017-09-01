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Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани

Общая информация

Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани занимается разработкой и проведением на территории города единой градостроительной политики и осуществление градостроительных мероприятий.

Руководитель - Дябилкина Ирина Витальевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Груздева, 5, а/я 17
  • Телефон: (843) 221-29-01
  • Email: uag.kazan@tatar.ru
  • Сайт: http://www.uag.kzn.ru

Дата последнего обновления: 01.09.2017

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