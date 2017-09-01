Татарское Республиканское управление инкассации

Общая информация

Более 20 лет Татарское Республиканское Управление инкассации оказывает услуги по инкассации и перевозке ценностей в Республике Татарстан. Являясь подраздлением Российского Объединеия инкассации Центрального Банка России, включает в себя 20 участков и строит свою работу по исполнению инструкций Центрального Банка России и Указа Президента Республики Татарстан "О мерах по усилению борьбы с налоговыми правонарушениями в сфере внебанковского оборота наличных денежных средств."

Татарское управление инкассации в настоящее время входит в первую тройку крупнейших среди 78 управлений РОСИНКАС России.



Также Татарское РУИ тесно сотрудничает со многими крупными предприятиями Республики Татарстана, в их числе:



1) ЗАО ВТБ-24

2) ОАО АИКБ "Татфондбанк"

3) ООО "Татнефть АЗС Центр"

4) УФПС "Татарстан Почтасы" - филиал ФГУП "Почта России"

5) ОАО АБ "Девон-Кредит"

6) ОАО "Альфа банк"

7) ЗАО "Райффайзенбанк"

8) ОАО РЖД "Горьковская железная дорога"

9) ОАО "Ак Барс" Банк и другие.



На сегодняшний день Управление располагает всем необходимым: высококвалифицированными кадрами, бронированным транспортом, нарезным боевым оружием (в том числе автоматическое) и мобильными радиостанциями. Управлеие ведет обслуживания своих клиентов практически круглосуточно и на любых расстояниях.



Руководитель - Вахитов Васим Хузаянович

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