ПАО Сбербанк России

Общая информация

История банка начинается в 1841 году после указа Николая I об учреждении сберегательных касс, первая из которых открылась в Санкт-Петербурге в 1842 году. В 1987 году на базе государственных трудовых сберегательных касс был создан специализированный банк трудовых сбережений и кредитования населения — Сбербанк СССР.

Центробанк является контролирующим акционером (52,32% уставного капитала). Миноритарными акционерами выступают более 226 тыс. юридических и физических лиц, в том числе иностранные институциональные инвесторы, которым принадлежит 47,68% акций Сбербанка.







Дата последнего обновления: