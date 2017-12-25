ПАО Сбербанк России
Общая информация
История банка начинается в 1841 году после указа Николая I об учреждении сберегательных касс, первая из которых открылась в Санкт-Петербурге в 1842 году. В 1987 году на базе государственных трудовых сберегательных касс был создан специализированный банк трудовых сбережений и кредитования населения — Сбербанк СССР.
Центробанк является контролирующим акционером (52,32% уставного капитала). Миноритарными акционерами выступают более 226 тыс. юридических и физических лиц, в том числе иностранные институциональные инвесторы, которым принадлежит 47,68% акций Сбербанка.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Бутлерова,44
- Телефон: (843) 519-22-00
- Email: sbtat@sberbank.ru
- Сайт: www.sberbank.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017