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Татарская транспортная прокуратура

Общая информация

Татарская транспортная прокуратура создана и функционирует на основании Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Осуществляет надзор:

  • за исполнением законов о безопасности полетов и авиационной безопасности, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта;
  • за исполнением таможенного законодательства Татарстанской таможней, участниками внешнеэкономической деятельности, иными органами и лицами, соблюдением прав юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в таможенной сфере;
  • за исполнением законодательства о сохранности федеральной собственности, закрепленной за органами исполнительной власти, уполномоченными в сфере транспорта и таможенного дела, а также соблюдением ими бюджетного законодательства;
  • за исполнением действующих на территории Российской Федерации законов при производстве по делам об административных правонарушениях на транспорте, в области таможенного дела, а также по делам об иных административных правонарушениях, возбуждаемых таможенными органами;
  • за дознанием и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве следственных управлений и отделов Следственного комитета Российской Федерации на транспорте, следственных подразделений и подразделений дознания Казанского линейного управления внутренних дел на транспорте, органов дознания Татарстанской таможни;
  • за оперативно-розыскной деятельностью Казанского линейного управления внутренних дел на транспорте, Татарстанской таможни.
Руководитель - Ковалюк Максим Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Нариманова, 2
  • Телефон: (843) 292-72-71
  • Email: tattproc@rambler.ru
  • Сайт: http://ttp.tatar.ru

Дата последнего обновления: 01.09.2017

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