ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория»
Общая информация
ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» - орган, обеспечивающий деятельность в сфере проведения государственных экспертиз, лабораторных исследований, клинико-диагностических обследований хозяйств и предприятий в области ветеринарии; семеноводства и селекции, карантина и защиты растений, агрохимии, плодородия почв; обеспечения качества и безопасности зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна.
Цели и задачи лаборатории:
- Предупреждение и ликвидация инфекционных и массовых незаразных болезней животных;
- Охрана населения от болезней, общих для человека и животных;
- Ветеринарная лабораторная диагностика болезней домашних животных;
- Обеспечение качества и безопасности в ветеринарном отношении продукции животного и растительного происхождения, кормов, ветеринарных препаратов;
- Оказание методической, консультативной и практической помощи предприятиям, организациям, подведомственным ветеринарным учреждениям Татарстана и близлежащих областей;
- Лаборатория организует и проводит все виды диагностических исследований, а также лабораторные исследования (испытания) кормов, кормовых добавок, воды, вакцин и иных лекарственных средств для животных, сырья и продукции животного и растительного происхождения; осуществляет ветеринарно-санитарную экспертизу некачественного и опасного сырья и продукции животного и растительного происхождения;
- Предотвращение проникновения на территорию Российской Федерации карантинных объектов путем осуществления карантинного фитосанитарного контроля при ввозе на территорию страны подкарантинной продукции (подкарантинных материалов, подкарантинных грузов);
- Осуществление карантинного фитосанитарного контроля за экспортируемой подкарантинной продукцией;
- Осуществление образовательной деятельности на основании Лицензии Министерства образования и науки Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, г. Казань, ул. Родины, 25а
- Телефон: (843) 229-17-10
- Email: trvl_bird@mail.ru
- Сайт: http://tatmvl.ru/
Дата последнего обновления: 31.08.2017