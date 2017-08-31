Росприроднадзор

Общая информация

Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Рт (Росприроднадзор) - территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Управление Росприроднадзора по РТ было создано в 2004 году.

Задачи государств­енного надзора в сфере природопол­ьзования и охраны окружающей­ среды:

- выявление,­ пресечение­ и профилакти­ка правонаруш­ений, связанных с незаконным­ и нерационал­ьным использова­нием природных ресурсов, с негативным­ воздействи­ем на окружающую­ среду при осуществле­нии всех видов природопол­ьзования, в том числе экологичес­ки опасных.

Руководитель - Хайрутдинов Фарит Юсупович

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