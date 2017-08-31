Ростехнадзор

Общая информация

Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) - территориальный органом исполнительной власти, осуществляющий функции технологического надзора, функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений), безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения на территории Республики Татарстан, Республики Марий Эл и Чувашской Республики.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору является уполномоченным органом в области промышленной безопасности (органом федерального государственного надзора в области промышленной безопасности); органом государственного горного надзора; органом федерального государственного энергетического надзора; органом федерального государственного строительного надзора.

Основные задачи:



1) государственный надзор и контроль в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами и охраны недр;

2) государственный надзор и контроль в сфере промышленной безопасности;

3) государственный надзор и контроль в сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей);

4) государственный надзор и контроль в сфере безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики;

5) государственный надзор и контроль в сфере безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения;







Руководитель - Петров Борис Германович

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