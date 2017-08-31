Ростехнадзор
Общая информация
Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) - территориальный органом исполнительной власти, осуществляющий функции технологического надзора, функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений), безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения на территории Республики Татарстан, Республики Марий Эл и Чувашской Республики.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору является уполномоченным органом в области промышленной безопасности (органом федерального государственного надзора в области промышленной безопасности); органом государственного горного надзора; органом федерального государственного энергетического надзора; органом федерального государственного строительного надзора.
Основные задачи:
1) государственный надзор и контроль в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами и охраны недр;
2) государственный надзор и контроль в сфере промышленной безопасности;
3) государственный надзор и контроль в сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей);
4) государственный надзор и контроль в сфере безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики;
5) государственный надзор и контроль в сфере безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения;
Руководитель - Петров Борис Германович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, г. Казань, ул. Зинина, 4
- Телефон: (843) 231-17-77
- Email: Priemnaya@technadzor.ru
- Сайт: http://technadzor.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 31.08.2017