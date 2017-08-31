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ОЭЗ «Иннополис»

Общая информация

ОЭЗ «Иннополис» создана в 2012 году. Цель ОЭЗ «Иннополис»- создание ИТ-столицы России , где разрабатываются и коммерциализируются лучшие инновационные решения.Резидентами ОЭЗ «Иннополис» могут стать компании, специализирующиеся в разных сферах инновационной деятельности, при этом приоритетным направлением специализации для ОЭЗ «Иннополис» являются информационно-коммуникационные технологии.Резиденты ОЭЗ «Иннополис» могут арендовать готовые офисные помещения в технопарке, получив доступ к современной инфраструктуре и необходимым сервисным услугам для успешного ведения бизнеса.

Руководитель - Носов Игорь Николаевич


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Иннополис, ул. Университетская, 7
  • Телефон: (843) 200-07-01
  • Email: sez@innopolis.com
  • Сайт: http://innopolis.ru

Дата последнего обновления: 31.08.2017

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