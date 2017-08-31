ОЭЗ «Иннополис»
Общая информация
ОЭЗ «Иннополис» создана в 2012 году. Цель ОЭЗ «Иннополис»- создание ИТ-столицы России , где разрабатываются и коммерциализируются лучшие инновационные решения.Резидентами ОЭЗ «Иннополис» могут стать компании, специализирующиеся в разных сферах инновационной деятельности, при этом приоритетным направлением специализации для ОЭЗ «Иннополис» являются информационно-коммуникационные технологии.Резиденты ОЭЗ «Иннополис» могут арендовать готовые офисные помещения в технопарке, получив доступ к современной инфраструктуре и необходимым сервисным услугам для успешного ведения бизнеса.
Руководитель - Носов Игорь Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Иннополис, ул. Университетская, 7
- Телефон: (843) 200-07-01
- Email: sez@innopolis.com
- Сайт: http://innopolis.ru
Дата последнего обновления: 31.08.2017