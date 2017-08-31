ОЭЗ «Иннополис»

Общая информация

ОЭЗ «Иннополис» создана в 2012 году. Цель ОЭЗ «Иннополис»- создание ИТ-столицы России , где разрабатываются и коммерциализируются лучшие инновационные решения.Резидентами ОЭЗ «Иннополис» могут стать компании, специализирующиеся в разных сферах инновационной деятельности, при этом приоритетным направлением специализации для ОЭЗ «Иннополис» являются информационно-коммуникационные технологии.Резиденты ОЭЗ «Иннополис» могут арендовать готовые офисные помещения в технопарке, получив доступ к современной инфраструктуре и необходимым сервисным услугам для успешного ведения бизнеса.

Руководитель - Носов Игорь Николаевич





Дата последнего обновления: