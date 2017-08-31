ГУ «ДИП на территории промышленной площадки «Алабуга»

Общая информация

Промышленная площадка "Алабуга" располагается на федеральной автодороге М7 "Москва - Казань - Уфа - Челябинск". Через глубоководную транспортную систему обеспечен доступ к Черному и Балтийскому морям с апреля по ноябрь месяцы.

С целью повышения инвестиционной привлекательности данной территории Правительством Республики Татарстан создана Дирекция инвестиционных программ на территории промышленной площадки "Алабуга". Дирекция призвана формировать на территории промышленной площадки "Алабуга" максимально благоприятный правовой, инвестиционный и налоговый режим.



На территории промышленной площадки "Алабуга" осуществляют производственную деятельность более 40 предприятий, из которых 11 являются, в соответствии с законодательством Республики Татарстан, субъектами инвестиционной деятельности, в том числе:





Руководитель - Хабибуллин Эрик Наилович

Дата последнего обновления: