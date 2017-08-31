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ГУ «ДИП на территории промышленной площадки «Алабуга»

Общая информация

Промышленная площадка "Алабуга" располагается на федеральной автодороге М7 "Москва - Казань - Уфа - Челябинск". Через глубоководную транспортную систему обеспечен доступ к Черному и Балтийскому морям с апреля по ноябрь месяцы.

С целью повышения инвестиционной привлекательности данной территории Правительством Республики Татарстан создана Дирекция инвестиционных программ на территории промышленной площадки "Алабуга". Дирекция призвана формировать на территории промышленной площадки "Алабуга" максимально благоприятный правовой, инвестиционный и налоговый режим.

На территории промышленной площадки "Алабуга" осуществляют производственную деятельность более 40 предприятий, из которых 11 являются, в соответствии с законодательством Республики Татарстан, субъектами инвестиционной деятельности, в том числе:

Руководитель - Хабибуллин Эрик Наилович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423603, г. Елабуга, просп. Нефтяников, 1
  • Телефон: (85557) 5-58-56
  • Email: fez@alabuga.biz
  • Сайт: http://www.alabuga.biz

Дата последнего обновления: 31.08.2017

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