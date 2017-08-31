ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан»

Общая информация

ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан» создано в 2008 году в рамках постановления № 656 «О противопожарной службе Республики Татарстан».

Структура противопожарной службы включает в себя аппарат управления государственного казенного учреждения Республики Татарстан «Пожарная охрана Республики Татарстан» и 7 отрядов дислоцированных в г.Казань, г.Набережные Челны, г.Нижнекамск, г.Альметьевск, г.Чистополь, п.г.т. Богатые Сабы, п.г.т. Апастово. В состав отрядов входят от 13 до 17 пожарных подразделений. Данные подразделения рассредоточены в населенных пунктах республики всех 43-х муниципальных районах Республики Татарстан. Финансирование противопожарной службы Республики Татарстан осуществляется за счет средств республиканского бюджета.



Основными задачами подразделений противопожарной службы республики являются профилактика пожаров, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.



Руководитель - Шамратов Фарит Халитович

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