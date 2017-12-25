ООО Русфинанс Банк
Финансы, Банки
Общая информация
Банк был учрежден в 1992 году под наименованием «Промэк-Банк».В 2005 году после покупки французской финансовой группы Societe Generale название банка было изменено на ООО «Русфинанс Банк».
Единственным собственником является Росбанк, контрольный пакет которого, в свою очередь, принадлежит Societe Generale (более 99,4% акций).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Ершова,29
- Телефон: (843) 570-66-44
- Email: rusfinance@rusfinance.ru
- Сайт: www.rusfinancebank.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017