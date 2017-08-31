ГГСХУ племенным делом в животноводстве при МСХ и П РТ
Общая информация
Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве при МСХ и П РТ создано в 2010 году. Учреждение является государственным органом по управлению племенным делом в животноводстве и входит в состав Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
Основные задачи:
1. Совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий и гибридов сельскохозяйственных животных.
2. Охрана генофонда племенных животных.
3. Обеспечение эффективного воспроизводства племенных животных.
4. Создание племенной базы, необходимой для воспроизводства племенных животных и получения племенной продукции.
Руководитель - Зарипов Ришат Ульфатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
- Телефон: (843) 221-77-55
- Email: ggshu@mail.ru
- Сайт: http://ggshu.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 31.08.2017