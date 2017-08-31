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ГГСХУ племенным делом в животноводстве при МСХ и П РТ

Общая информация

Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве при МСХ и П РТ создано в 2010 году. Учреждение является государственным органом по управлению племенным делом в животноводстве и входит в состав Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Основные задачи:

1. Совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий и гибридов сельскохозяйственных животных.
2. Охрана генофонда племенных животных.
3. Обеспечение эффективного воспроизводства племенных животных.
4. Создание племенной базы, необходимой для воспроизводства племенных животных и получения племенной продукции.

Руководитель - Зарипов Ришат Ульфатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
  • Телефон: (843) 221-77-55
  • Email: ggshu@mail.ru
  • Сайт: http://ggshu.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 31.08.2017

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