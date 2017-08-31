ГГСХУ племенным делом в животноводстве при МСХ и П РТ

Общая информация

Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве при МСХ и П РТ создано в 2010 году. Учреждение является государственным органом по управлению племенным делом в животноводстве и входит в состав Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Основные задачи:

1. Совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий и гибридов сельскохозяйственных животных.

2. Охрана генофонда племенных животных.

3. Обеспечение эффективного воспроизводства племенных животных.

4. Создание племенной базы, необходимой для воспроизводства племенных животных и получения племенной продукции.



Руководитель - Зарипов Ришат Ульфатович

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