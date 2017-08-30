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Главное управление МЧС России по РТ

Общая информация

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан было утверждено в 2004 году.

Задачи управления:

1) реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Республики Татарстан в пределах установленных полномочий;
2) осуществление управления в пределах своей компетенции в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
3) осуществление в установленном порядке надзорных и контрольных функций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Республики Татарстан;
4) осуществление деятельности в пределах своей компетенции по организации и ведению гражданской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, в том числе по чрезвычайному гуманитарному реагированию, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Республики Татарстан.

Руководитель - Хабибуллин Рафис Завдатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420088, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50
  • Телефон: (843) 221-62-03
  • Email: pressmchsrt@rambler.ru
  • Сайт: http://www.16.mchs.gov.ru

Дата последнего обновления: 30.08.2017

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