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Главгосэкспертиза России, Казанский филиал

Общая информация

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») является государственным учреждением, подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Деятельность учреждения направлена на проведение государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и проч. Филиалы учреждения распределены по всей России.

Руководитель Казанского филиала - Ханифов Фарит Мударисович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 42
  • Телефон: (843) 292-66-86
  • Email: info@kzn.gge.ru
  • Сайт: http://gge.ru/

Дата последнего обновления: 30.08.2017

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