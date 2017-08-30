Главгосэкспертиза России, Казанский филиал
Общая информация
Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») является государственным учреждением, подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Деятельность учреждения направлена на проведение государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и проч. Филиалы учреждения распределены по всей России.
Руководитель Казанского филиала - Ханифов Фарит Мударисович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 42
- Телефон: (843) 292-66-86
- Email: info@kzn.gge.ru
- Сайт: http://gge.ru/
Дата последнего обновления: 30.08.2017