Автоматизированная система управления дорожным движением
Общая информация
Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) г. Казани было создано согласно постановления главы администрации г.Казани 28 мая 2004г. Основным видом деятельности учреждения является выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения в г.Казани, в части текущего содержания, капитального ремонта ТСОДД и развития автоматизированной системы управления дорожным движением.
Руководитель - Калимуллин Ринат Рифкатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, г. Казань, ул. Декабристов, 85
- Телефон: (843) 518-19-15
- Email: kazan@asudd.ru
- Сайт: http://asudd.ru
Дата последнего обновления: 30.08.2017