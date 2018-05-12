Гостехнадзор
Общая информация
Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РТ — исполнительный орган государственной власти РТ специальной компетенции, осуществляющим контрольные и разрешительные функции по государственному надзору за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним на территории Республики Татарстан.
Задачи:
осуществление государственного надзора:
— за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору) в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды;
— за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном комплексе, регламентируемых стандартами, нормативными документами.
Руководитель — Зиатдинов Радик Рагипович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
- Телефон: (843) 221-77-85
- Email: gostehnadzorrt@mail.ru
- Сайт: http://gtn.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018