Татмедиа
Общая информация
Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям (Татмедиа) — исполнительный орган государственной власти республики специальной компетенции (ведомством), осуществляющий полномочия по вопросам государственного управления в сфере печати и массовых коммуникаций республики.
Агентство организовано в целях установления эффективного взаимодействия органов государственной власти и общества, реализации принципа открытости информации для граждан, защиты их информационных прав, дальнейшего развития средств массовой информации всех форм собственности, издательской и полиграфической деятельности в Республике Татарстан.
Руководитель — Зарипов Айрат Ринатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
- Телефон: (843) 570-31-22
- Email: ra.tatmedia@tatar.ru
- Сайт: http://www.tatmedia.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018