АО Банк Русский Стандарт

Общая информация

Банк был основан в 1993 году под наименованием «Агрооптторг». В 1999 году после покупки банка владельцем водочного бренда Рустамом Тарико кредитная организация была переименована в «Русский Стандарт».

Основным акционером банка является председатель совета директоров Рустам Тарико (78,10%), еще 21,90% акций принадлежит самому банку через схему кольцевого владения.







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