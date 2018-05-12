Полномочное представительство РТ в Российской Федерации
Общая информация
Полномочное представительство РТ в Российской Федерации учреждено в 1994 году Указом Президента РТ.
Основные задачи:
- осуществление постоянного и оперативного взаимодействия с федеральными органами государственной власти по вопросам, представляющим интерес для Республики Татарстан, и оказание содействия органам государственной власти Республики Татарстан при их взаимодействии с федеральными органами государственной власти;
- участие в разработке, рассмотрении и согласовании по поручению руководства Республики Татарстан проектов правовых актов федеральных органов государственной власти, а также при принятии иных решений в федеральных органах государственной власти по вопросам, представляющим интерес для Республики Татарстан;
- взаимодействие с органами государственной власти города Москвы, Московской области на основе подписанных с Республикой Татарстан соглашений, с дипломатическим корпусом иностранных государств в рамках федерального законодательства, с общественными и религиозными организациями.
Руководитель — Ахметшин Равиль Калимуллович
Контакты
- Регион: Московская обл.
- Город: Москва
- Адрес: 109172, г. Москва, 3-й Котельнический пер. 13/15, стр. 1
- Телефон: (495) 915-58-02
- Email: tat.msk@tatar.ru
- Сайт: http://tatmsk.tatar.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018