Инспекция государственного строительного надзора РТ
Общая информация
Инспекция государственного строительного надзора РТ — исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, уполномоченный на осуществление в установленном законодательством порядке республиканского государственного строительного надзора за объектами капитального строительства на территории Республики Татарстан.
Задачей Инспекции является предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации.
Руководитель — Кудряшов Василий Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б.Красная, 15/9
- Телефон: (843) 237-91-87
- Email: gsn@tatar.ru
- Сайт: http://gsn.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 12.05.2018