Инспекция государственного строительного надзора РТ

Общая информация

Инспекция государственного строительного надзора РТ — исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, уполномоченный на осуществление в установленном законодательством порядке республиканского государственного строительного надзора за объектами капитального строительства на территории Республики Татарстан.

Задачей Инспекции является предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации.



Руководитель — Кудряшов Василий Александрович

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