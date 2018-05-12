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Инспекция государственного строительного надзора РТ

Гос. ведомства

Общая информация

Инспекция государственного строительного надзора РТ — исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, уполномоченный на осуществление в установленном законодательством порядке республиканского государственного строительного надзора за объектами капитального строительства на территории Республики Татарстан.

Задачей Инспекции является предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации.

Руководитель — Кудряшов Василий Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б.Красная, 15/9
  • Телефон: (843) 237-91-87
  • Email: gsn@tatar.ru
  • Сайт: http://gsn.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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