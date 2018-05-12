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Дирекция региональной АИУС минтранса РТ

Гос. ведомства

Общая информация

Дирекция региональной автоматизированной информационно-управляющей системы минтранса РТ было организованно в 2004 году для организации разработки и управления проектом создания «Региональной автоматизированной информационно-управляющей системы МТДХ РТ».

Изначально Дирекция была ориентированна на поэтапное и комплексное решение вопросов информатизации дорожно — транспортной отрасли республики и информационной поддержки проведения государственной политики в дорожно — транспортной сфере.

В комплексный план Министерства подготовлен комплекс предложений по информатизации дорожно-транспортного комплекса РТ и разработке, включению или интеграции в состав ИСУ МТДХ РТ автоматизированных систем по следующим направлениям:
— разработка и внедрение системы контроля и управления движением на автодорогах- создание на базе функционирующего Центра диспетчеризации автобусов информационно-аналитического ситуационного Центра по контролю и управлению дорожной обстановкой;
— разработка и внедрение автоматизированной системы оперативного управления дорожно-строительными работами республики с использованием АС «Мониторинг» и автоматизированной системы контроля и управления движением на автодорогах;
— разработка и внедрение автоматизированной системы продажи билетов и туристическо-экскурсионного обслуживания на речном транспорте;
— разработка и внедрение системы контроля доступа на автобусном и речном пассажирском сообщении с использованием турникетных зон, штрих-кодирования проездных билетов, автоматической регистрации электронных билетов и интеграции с автоматизированными системами продажи и бронирования билетов на автобусное и речное сообщение;
— обеспечение информационно-технологической поддержки проведение конкурсов на обслуживание автобусной маршрутной сети республики с использованием истории обслуживания каждым перевозчиком.

Руководитель — Садыков Айрат Халитович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, 31а
  • Телефон: (843) 291-91-08
  • Email: aiusrt@mail.ru
  • Сайт: http://aius.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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