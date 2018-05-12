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Дирекция муниципального заказа г. Казани

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Представительный орган МО г. Казани. Создано в целях эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности при размещении заказов для муниципальных нужд.

Руководитель — Багаутдинов Рафаиль Абдуллович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 38/5
  • Телефон: (843) 264-50-88
  • Email: dmz-kazan@mail.ru
  • Сайт: www.mzkazan.ru

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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