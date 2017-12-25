АО Российский Сельскохозяйственный банк Россельхозбанк
Общая информация
Банк создан в 2000 году по инициативе правительства РФ и одобрен президентом. Учредителем выступило государственное Агентство по реструктуризации кредитных организаций (ныне- Агентство по страхованию вкладов).
Сиюля 2001 года 100% акций банка принадлежит правительству РФ в лице Федерального фонда имущества (ныне Федеральное агентство по управлению государственным имуществом — Росимущество). Правление кредитной организации возглавляет Дмитрий Патрушев.
С 2015 года председателем наблюдательного совета банка является бывший губернатор Краснодарского края, действующий министр сельского хозяйства РФ — Александр Ткачев.
Представительство в Казани было открыто в 2000 году.
Руководитель — Кудерметова Ляля Ринатовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Достоевского,80
- Телефон: (843) 524-99-99
- Email: rkazan@kazan.rshb.ru
- Сайт: www.rshb.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017