Список компаний

Госалкогольинспекция Республики Татарстан

Гос. ведомства

Общая информация

Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению госу­дарственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителейвходит в структуру исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и осуществляет на террито­рии Республики Татарстан мероприятия по обеспечению государственного контроля в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в преде­лах полномочий, отнесенных к ведению субъектов Российской Федерации, а также осуществляет реализацию мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений на потребительском рынке.

Основные задачи:

  • участие в обеспечении защиты экономических интересов Республики Татарстан;
  • предупреждение и пресечение нарушений в сфере потребительского рынка Республики Татарстан;
  • повышение качества алкогольной продукции, производимой на предприятиях Республики Татарстан;
  • увеличение реализации продукции предприятий Республики Татарстан.
Руководитель — Ахметханов Жаудат Юсупович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Х.Такташ, 94, а/я 44
  • Телефон: (843) 278-92-00
  • Email: cla@tatalc.ru
  • Сайт: http://www.tatalc.ru

Дата последнего обновления: 12.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам