РГУП БТИ

Общая информация

РГУП БТИ было создано в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан в 2004 году. В настоящее время в состав РГУП БТИ входят 3 межрайонныx филиала, 36 участков и групп технической инвентаризации, расположенных во всех административных районах Республики Татарстан и образованных на базе бывших дочерних предприятий БТИ.

Основные виды деятельности:

-техническая инвентаризация

— паспортизация жилищного фонда объектов соцкультбыта, нежилых строений, сооружений, промышленных объектов и помещений независимо от форм собственности.

В соответствии с выданными лицензиями, РГУП БТИ осуществляет дополнительные виды деятельности:

рыночную оценку объектов недвижимости;

межевание земель;

проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности, что позволит предложить на рынок услугу по подготовке документов для узаконения перепланировок, включая подготовку проектов перепланировок.

Руководитель — Хамзина Лена Ильдаровна

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