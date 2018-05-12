РГУП БТИ
Общая информация
РГУП БТИ было создано в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан в 2004 году. В настоящее время в состав РГУП БТИ входят 3 межрайонныx филиала, 36 участков и групп технической инвентаризации, расположенных во всех административных районах Республики Татарстан и образованных на базе бывших дочерних предприятий БТИ.
Основные виды деятельности:
-техническая инвентаризация
— паспортизация жилищного фонда объектов соцкультбыта, нежилых строений, сооружений, промышленных объектов и помещений независимо от форм собственности.
В соответствии с выданными лицензиями, РГУП БТИ осуществляет дополнительные виды деятельности:
- рыночную оценку объектов недвижимости;
- межевание земель;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности, что позволит предложить на рынок услугу по подготовке документов для узаконения перепланировок, включая подготовку проектов перепланировок.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8 а/я 431
- Телефон: (843) 557-54-54
- Email: bti.rgup@tatar.ru
- Сайт: http://bti.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018