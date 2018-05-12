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РГУП БТИ

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Общая информация

РГУП БТИ было создано в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан в 2004 году. В настоящее время в состав РГУП БТИ входят 3 межрайонныx филиала, 36 участков и групп технической инвентаризации, расположенных во всех административных районах Республики Татарстан и образованных на базе бывших дочерних предприятий БТИ.

Основные виды деятельности:

-техническая инвентаризация

— паспортизация жилищного фонда объектов соцкультбыта, нежилых строений, сооружений, промышленных объектов и помещений независимо от форм собственности.

В соответствии с выданными лицензиями, РГУП БТИ осуществляет дополнительные виды деятельности:

  • рыночную оценку объектов недвижимости;
  • межевание земель;
  • проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности, что позволит предложить на рынок услугу по подготовке документов для узаконения перепланировок, включая подготовку проектов перепланировок.
Руководитель — Хамзина Лена Ильдаровна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8 а/я 431
  • Телефон: (843) 557-54-54
  • Email: bti.rgup@tatar.ru
  • Сайт: http://bti.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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