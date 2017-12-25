АО Банк Заречье

Общая информация

Банк создан на паевой основе в ноябре 1990 года на базе Кировского отделения Госбанка в Казани. В конце 1990-х годов одним из акционеров кредитной организации стал «Банк Москвы». К концу 1997 года состав крупнейших акционеров банка был представлен следующими казанскими компаниями, подконтрольными физическим лицам: АОЗТ «МАКО» (23,7% в уставном капитале банка), ООО «Трио» (22,5%) и ТОО «Хельга» (25,2%). В конце 1997 года к списку перечисленных акционеров добавился Казанский вертолетный завод (ОАО «КВЗ») с долей в 16% акций.

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