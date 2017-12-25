АО Банк Заречье
Общая информация
Банк создан на паевой основе в ноябре 1990 года на базе Кировского отделения Госбанка в Казани. В конце 1990-х годов одним из акционеров кредитной организации стал «Банк Москвы». К концу 1997 года состав крупнейших акционеров банка был представлен следующими казанскими компаниями, подконтрольными физическим лицам: АОЗТ «МАКО» (23,7% в уставном капитале банка), ООО «Трио» (22,5%) и ТОО «Хельга» (25,2%). В конце 1997 года к списку перечисленных акционеров добавился Казанский вертолетный завод (ОАО «КВЗ») с долей в 16% акций.Структура основных акционеров банка в настоящее время: ПАО «КВЗ» напрямую контролирует 16,23%, связанные с ним структуры ООО «ТФК», НПФ «КВЗ» (учредителями фонда являются ПАО «КВЗ» и ООО «ТФК») и ООО «Оверсис» — 10,8%, 14,43% и 19,15% соответственно. Долями по 9,99% владеют ООО «Орелагропром» (конечные бенефициары: член совета директоров Сергей Бутов, Владимир Королев) и ЗАО «Орелагроюг» (Мариос Харциотис, Сергей Бутов), еще 9,2% принадлежит ООО «Корса» (Мария Бутова, Людмила Мечетная) и 7,81% — Банку Москвы. На долю акционеров-миноритариев приходится 2,4% акций общества/
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420032, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2
- Телефон: (843) 554-94-13
- Email: office@zarech.ru
- Сайт: www.zarech.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017