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Министерство юстиции РТ

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Общая информация

Министерство юстиции Республики Татарстан проводит государственную политику в сфере юстиции; реализует взаимодействие с органами местного самоуправления по правовым вопросам, правовое обеспечение и координацию законопроектной и нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и государства, формирование и ведение единого банка нормативных правовых актов Республики Татарстан, организационное, материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности мировых судей Республики Татарстан.


Основными задачами министерства являются:

  • реализация государственной политики в сфере юстиции в пределах полномочий РТ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ и по предметам собственного ведения РТ;
  • достижение уровня правового обеспечения законопроектной и иной нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти РТ, обеспечивающего надлежащую защиту прав и законных интересов личности и государства;
  • обеспечение условий для осуществления деятельности мировых судей на территории РТ;
  • осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления по правовым вопросам.
Руководитель - Загидуллин Рустем Ильдусович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, Казань, улица Татарстан, 55
  • Телефон: (843) 293-12-23
  • Email: minjust@tatar.ru
  • Сайт: minjust.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 28.08.2017

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